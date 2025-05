Самолет се разби в къщи в Сан Диего (Видео, снимки)

Малък самолет Cessna 550 се е разбил в квартал на Сан Диего. В резултат на инцидента са се запалили около 15 къщи и са евакуирани няколко квартала, съобщиха властите в САЩ, цитирани от CNN.

"Навсякъде има самолетно гориво", заяви по време на пресконференция помощник-началникът на пожарната служба Дан Еди и допълни, че са засегнати няколко къщи в квартал "Мърфи Каньон". 🚨 UPDATE: Cessna Citation II/S550 crashes into military housing near Sample St, San Diego, en route to Montgomery-Gibbs Airport. Homes & vehicles on fire; no injuries reported. Evacuation center set up, area cordoned off. pic.twitter.com/uBUT0DJwdT — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) May 22, 2025

Засега не е ясно дали има пострадали. The Cessna 550 plane crashed in San Diego's Murphy Canyon neighbourhood around 3.47am during a period of dense fog.

A huge fireball erupted after the crash, setting multiple homes and cars ablaze. At least 15 properties have been affected.https://t.co/QAxenqSOWk via @MailOnline pic.twitter.com/jN4dr6T4Es — Tamra M McDougall (@TamraMcDougall) May 22, 2025

Федералната авиационна администрация съобщава, че самолетът Cessna 550 се е разбил близо до летището "Монтгомъри-Гибс".

Броят на хората, които са били на борда засега не е известен. Самолетът е с капацитет от шест до осем души. BREAKING: Plane crashes into San Diego residential neighbourhood



A small plane crashed into a San Diego neighborhood during foggy weather early Thursday, setting about 15 homes fire and evacuating homes along several blocks, authorities said pic.twitter.com/ebVrGAgnxa — Stock Monkey (@Gamma_Monkey) May 22, 2025

Oчаквайте подробности.