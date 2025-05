Китай откри неизвестен досега микроб на космическата си станция (Видео)

Китайски учени са открили непознат досега вид микроорганизъм на космическата станция „Тянгун" и е възможно той да е развил характеристики, които му помагат да оцелее в Космоса.

Астронавтите на борда на китайската космическа станция „Тянгун" използват стерилни кърпички, за да вземат проби от вътрешността на кораба, се казва в статия, публикувана в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Анализът на тампоните, взети през май 2023 г., показва наличие на щам на Niallia – организъм, който се среща на много места на Земята – с ДНК, различна от тази на който и да е земен щам. Chinese scientists have isolated a novel bacterial species, Niallia tiangongensis, from the surface of hardware aboard the Tiangong space station — the first time a new microbe has been reportedin China’s orbital habitat, CCTV reported on Saturday. A peer-reviewed paper in the… pic.twitter.com/1PD6qG0lGg — Global Times (@globaltimesnews) May 17, 2025

Това е и полезна ДНК: В статията се посочва, че той има „структурни и функционални различия в протеините, които могат да подобрят образуването на биофилм, реакцията на оксидативен стрес и възстановяването на радиационни повреди, като по този начин подпомагат оцеляването му в космическа среда".

Предлага се името „Niallia tiangongensis", за да се разпознае мястото на произход на буболечката.

Китай изстреля основния модул на своята космическа станция през април 2021 г., а първият ѝ екипаж пристигна през юни същата година. Niallia tiangongensis е открита по-малко от две години по-късно.

От май 2023 г. досега на борда на „Тянгун" са прекарали време 15 китайски астронавти. Китайските власти не са съобщили, че някой от тях е по-зле, а държавните медии с удоволствие разгласяват за откриването на буболечката. Това предполага, че Niallia tiangongensis няма да се превърне в сюжетна линия на „мутирала космическа буболечка" от филм от категория Б.

Тя обаче може да помогне на всички нас да планираме бъдещите си излитания, тъй като статията започва със съобщението: „Разбирането на характеристиките на микробите по време на дългосрочни космически мисии е от съществено значение за опазване на здравето на астронавтите и поддържане на функционалността на космическите кораби". Chinese scientists have discovered a new microbe that developed on board the county’s Tiangong space station, according to a new study. The strain, officially named niallia tiangongensis, is a new variant of a previously known terrestrial bacteria and was found on a cabin in the… pic.twitter.com/FpJZJemNei — China Perspective (@China_Fact) May 20, 2025

Учените смятат също така, че откритието може да подпомогне стратегиите за контрол на микробите при бъдещи космически полети и евентуално дори да намери приложение в селското стопанство, промишлеността и медицината, пише БГНЕС.