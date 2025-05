Най-малко двама са загинали при разбиването на самолета в Сан Диего, 8 са ранени (Снимки)

Най-малко двама пътници на разбилия се във военен квартал на Сан Диего, Калифорния самолет Cessna 550, са загинали.

Полицейското управление на Сан Диего съобщи в изявление в "Екс", че поне двама души са загинали при катастрофата, а други осем са били ранени. По данни на полицията катастрофата е нанесла щети и на около 10 постройки в квартала, като е подпалила множество къщи и автомобили. UPDATE: Approx. 100 residents evacuated after aircraft crash near Sculpin St & Santo Rd. At least 2 confirmed dead, 8 injured, ~10 buildings damaged. Evacs & road closures remain. NTSB en route. Call 619-531-2000 if you find debris or jet fuel. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 22, 2025

„Аз минах по улицата. Изглежда като нещо, извадено от филм", заяви заместник-началникът на пожарно-спасителната служба на Сан Диего Дан Еди на пресконференция.

Той посочи, че двете жертви са били в самолета, а той е с капацитет осем до десет души, включително пилота. Самоличността на двамата загинали не е установена.

„Смятаме, че имаме няколко смъртни случая, но ще трябва да направим оглед и да отделим време, за да се уверим, че това е точно така", каза той.

Самолетът е излетял в сряда вечерта от летище "Тетерборо" в Ню Джърси, недалеч от Ню Йорк, и е кацнал в Уичита, Канзас, в четвъртък сутринта, според данните за полета, публикувани в FlightAware. Cessna 550 е останал в Канзас около час и е трябвало да кацне на изпълнителното летище "Монтгомъри" Гибс в Сан Диего по-късно същата сутрин.

Федерален източник, запознат с въпроса, потвърди опашния номер на самолета пред NBC News. По данни на Федералната авиационна администрация самолетът е бил Cessna C550, произведен през 1985 г.

Зам.-шефът на пожарно-спасителната служба съобщи, че няма жертви на място в разрушените при катастрофата къщи.

Длъжностни лица казаха, че всички засегнати домове са военни.

Капитанът от Военноморските сили на САЩ Робърт Хийли каза пред репортери, че на евакуираните семейства от тях може да им се наложи да не бъдат в домовете си за известно време, като добави, че при необходимост Военноморските сили ще им осигурят временни жилища.