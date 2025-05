Скандал на остров Корфу, полуголи жени и танци на пилон в исторически дворец ядосаха властите (Видео)

Местните власти на гръцкия остров Корфу са подали жалба заради танц на пилон в исторически дворец на йонийския остров, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Случаят предизвика обществено възмущение, след като рано днес жени модели бяха заснети да танцуват на пилон в двореца "Свети Михаил и Свети Георги" - една от най-значимите културни забележителности на Корфу. В неокласическата сграда от 19-ти век се помещават Музеят на азиатското изкуство и Общинската галерия на Корфу, съобщи БТА.

Направените снимки и видеоклипове, разпространени в социалните медии, показват полуголи модели, позиращи на пилон, монтиран под арките на двореца, докато други в бельо чакат наблизо. Pole Dancing at Corfu’s Old Palace Sparks Outrage in Greece https://t.co/f37WxrBpmt pic.twitter.com/j5lnYITzqf — Greek City Times (@greekcitytimes) May 23, 2025 Μετά την Ακρόπολη και την adidas ήρθε και το pole dancing στα Ανάκτορα της Κέρκυρας! Εκεί που κάποτε φιλοξενούνταν βασιλείς, τώρα το κάναμε κωλάδικο. Τελικά, η παρακμή δεν έρχεται με βαρβάρους. Έρχεται με χορηγούς και influencers! #addidas #Κερκυρα pic.twitter.com/S4bTqrlzc7 — Stefanos Damianidis (@dstefanos) May 23, 2025

Константинос Вусолинос, заместник-кмет на Корфу по въпросите на културата, заяви, че все още не е ясно дали снимките са били част от търговска продукция или са организирани от група туристи, които, както отбеляза той, "изглежда са били чужденци". Той разкритикува липсата на намеса от страна на зрителите, като заяви, че снимките са продължили около час и са привлекли тълпа поради близостта си до популярен с нощния живот квартал.

Община Корфу и Музеят на азиатското изкуство са подали жалба до прокуратурата срещу неизвестни лица, участвали в снимките. Властите съобщиха, че в момента се провежда разследване.