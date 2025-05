Масов бой за кукли Labubu във Великобритания (Видео)

Масов бой избухна между група купувачи, които се опитваха да се сдобият с популярните плюшени кукли Labubu във Великобритания.

Шокиращи кадри, споделени в социалните мрежи, показват как няколко мъже се блъскат, докато охранители и други граждани отчаяно се опитват да ги разтърват, пише "Дейли мейл".

Предполага се, че хората са се опитвали да закупят кукли Labubu в магазина на компанията Pop Mart, която произвежда подобните на гремлини чантички, в търговския център Westfield в Стратфорд, когато се е стигнало до кавгата.

Това не е първият случай, в който куклите Labubu предизвикват напрежение сред почитателите на пухкавите модни аксесоари. Жена разказва пред Би Би Си, че е станала свидетел на бой между работник и купувач в същия магазин. Better? This in London

Violence over a labubu toy ..



Come on man dont compare Dubai to anything.. pic.twitter.com/PfNUuFqlqu — yameii (@YAMEII) May 20, 2025

Оттогава Pop Mart - китайски магазин за играчки обяви, че ще изтегли всички плюшени играчки Labubu от 16-те си магазина в Обединеното кралство до юни, за да предотврати всякакви потенциални проблеми с безопасността.

Компанията заяви пред Би Би Си, че това не е потребителското изживяване, което иска да предложи на клиентите си, и обеща, че ще се върне във физическите магазини следващия месец, тъй като работи по нов механизъм за пускане на пазара на куклите.

Но някои запалени фенове реагираха с ярост на решението на компанията да изтегли играчките, обвинявайки ги, че са предизвикали хаос, като са пуснали само няколко кукли наведнъж.

Други се оплакаха, че прекупвачите все повече затрудняват покупката на куклите, които могат да се купят в магазин или онлайн само за 13,50 паунда, като ги продават в сайтове за втора употреба за до 600 паунда.

Популярността на играчките започва през 2024 г., след като K-Pop звездата Лиза от момичешката група Blackpink споделя снимка в социалните мрежи, на която е с една от тях, а други знаменитости като Риана и Дуа Липа следват примера ѝ.

Част от привлекателността на куклите Labubu е ограниченият тираж на моделите, което означава, че предлагането почти винаги надхвърля търсенето, а колекционерите търсят информация за следващия спад или пускане на пазара в сайтове като Reddit.

Pop Mart се занимава с търговия изключително в „слепи кутии", което означава, че купувачите нямат представа каква колекционерска фигурка ще получат. При толкова популярна колекция като куклите Labubu тази опаковка „сляпа кутия" принуждава феновете да купуват нови артикули, за да попълнят колекциите си.

Благодарение на голямото търсене на играчките, създадени от родения в Хонконг художник Касинг Лунг, много от тях отиват на пазарите за препродажба и се конкурират с фалшификати, наречени „Лафус".