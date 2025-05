Египетски археолози откриха три гробници в Луксор (Снимки)

Египетски археолози откриха три нови гробници на видни държавни служители в некропола Дра Абу ел-Нага в Луксор, предаде Асошиейтед прес, като цитира официални лица.

Учените са попаднали находки, датиращи от периода на Новото царство (1550-1070 г. пр. Хр.) и са идентифицирали имената и титлите на собствениците чрез открити в тях надписи, се казва в изявление на Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Египетски археолози откриха три гробници в Луксор СНИМКА: Екс/ @luxortimes

От Върховния съвет за антиките казаха, че е необходимо по-нататъшно проучване на надписите в подобни обекти, за да се получи повече информация.

Министерството публикува снимки предмети, включително артефакти и статуи, намерени в гробниците.

Археолозите попадат на находките в навечерието на дългоочакваното цялостно откриване на Големия египетски музей, което се очаква това лято, въпреки че все още не е потвърдена окончателната официална дата, отбелязва Асошиейтед прес. Там ще бъдат представени над 100 000 артефакта от богатото древно наследство на Египет.

В една от новооткритите гробници в Луксор се смята, че е положен Амум-ем-Ипет от епохата на Рамесидите, който е работил в имението на Амон. В значителна степен тя е разрушена, а това, което е останало, са изображения на хора, които носят мебели, необходими за погребение, отбелязва Асошиейтед прес. Гробницата започва с малък двор, водещ до вход, и след това има квадратна зала, завършваща с ниша, чиято западна стена е разрушена. Египетски археолози откриха три гробници в Луксор СНИМКА: Екс/ @luxortimes

Другите две гробници датират от 18-ата династия. Едната от тях е на мъж на име Баки, който се грижел за силоз за зърно. В друга гробница е положен човек, за който се смята, че е изпълнявал множество роли - бил е надзирател в храм на Амон, писател и кмет на северните оазиси.

Министърът на туризма и антиките на Египет Шериф Фатхи определи откритието като значимо научно и археологическо постижение. Той отбеляза, че това е една от сферите, които могат да стимулират културния туризъм и да привлекат повече посетители с интерес към богатото наследство на Египет, информира Асошиейтед прес. Египетски археолози откриха три гробници в Луксор СНИМКА: Екс/ @luxortimes

През януари т.г. археолози попаднаха на нови находки в близост до Заупокойния храм на жената фараон Хатшепсут в комплекса Дейр ал Бахри на западния бряг на река Нил. Египетски археолози откриха три гробници в Луксор СНИМКА: Екс/ @luxortimes