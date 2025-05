Кола се вряза в пешеходци на парада на "Ливърпул" (Видео, снимки)

Кола се вряза в пешеходци по време на парада на футболния клуб "Ливърпул". Car rammes through a crowd at Liverpool trophy parade. Police claim this was a "Road Traffic Collision". Don't be fooled... This was a deliberate attack!!? pic.twitter.com/bMrwoUaWTb — 𝙏𝙊𝙈𝙈𝙔 🇬🇧 (@Tomisatwitt) May 26, 2025

Инцидентът е станал малко след 18 ч. местно време на Water Street, където хиляди фенове на футболния тим са празнували титлата на отбора във Висшата лига.

На мястото на инцидента е задържан мъж. Той е на 53 години и е британски гражданин, съобщи Би Би Си.

Очевидката Наташа Риналди разказва, че е наблюдавала парада от прозореца на хола си, когато чула писъци.

„Беше толкова силно. Хората звучаха изплашени. И тогава погледнах през прозореца и видях как колата мина през хората", каза тя.

Към момента не е ясно колко са пострадалите и дали има загинали.

Очаквайте подробности.