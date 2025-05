Хиляди пуснаха балони в Истанбул в чест на 6-годишно момче, преборило левкемията (Видео, снимки)

Хиляди хора, сред които временно изпълняващият длъжността кмет на Истанбул Нури Аслан и районни кметове от града, се събраха в парка в Санджактепе в азиатската част на Истанбул и пуснаха цветни балони, за да отпразнуват излекуването на 6-годишния Али Асаф Демир от левкемия след продължило над две години лечение, съобщи „Дейли сабах", цитиран от БТА. Хиляди пуснаха балони в Истанбул в чест на 6-годишно момче, преборило левкемията СНИМКА: Екс/ @mustafaboran_ 6-годишния Али Асаф Демир се излекува от левкемия след 2 години боледуване СНИМКА: Екс/ @mustafaboran_

Събитието беше организирано от бащата на Али – Самет Демир, който публикува призив в социалните мрежи, след като 6-годишният му син преборил коварната болест. „Приятели, ние нямаме много познати. Синът ми победи рака и иска да пуска балони. Ще се включите ли?", написа Самет в социалните мрежи, приканвайки хората да се съберат на 25 май в парка в Санджактепе и да пуснат балони заедно с него и сина му.

На призива на Самет се отзоваха хиляди хора, сред които и районният кмет на Санджактепе Алпер Йенгин, който също призова хората да се включат в инициативата, отбеляза „Дейли сабах". Хиляди пуснаха балони в Истанбул в чест на 6-годишно момче, преборило левкемията СНИМКА: Екс/ @AliSere20

Благодарение на отзвука от публикацията на Самет вчера в парка на Санджактепе в чест на 6-годшиния Али се събраха хиляди хора, които отпразнуваха излекуването на малкия Али, пускайки балони във въздуха, отбеляза още „Дейли сабах".