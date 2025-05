Огромна експлозия в химически завод в Китай, започнаха спасителна операция (Видео)

Огромна експлозия е станала в химически завод в Източен Китай. Тя е изхвърлила в небето сив и оранжев дим, повреждайки прозорците на близките сгради и принуждавайки местните власти да започнат спасителна операция.

Uma grande explosão acaba de acontecer em uma fábrica de produtos químicos no leste da China.



A instalação, operada pela Shandong Youdao Chemical, é a maior produtora mundial do pesticida clorpirifós, com uma produção anual de aproximadamente 11.000 toneladas.



A precipitação de… pic.twitter.com/6yNbzSvETH — Área Militar (@areamilitarof) May 27, 2025

Взривът е станал в цеха на Shandong Youdao Chemical в град Гаоми, провинция Шандун, минути преди обяд местно време. В момента се извършват спасителни и медицински дейности, съобщи държавната телевизия CCTV.

В доклада на CCTV не се посочва причината за взрива.

Държавните медии не съобщават за пострадали, пише bTV.

#China | Huge explosion in #Shandong's Weifang city, operated by Shandong Youdao Chemical



Thick smoke, shattered windows, nearby hospital treating injured — exact toll unknown



Environment team on site; residents told to wear masks — cause still under probe pic.twitter.com/THgOrpAz3k — News9 (@News9Tweets) May 27, 2025

Видеоклипове, разпространени в китайските социални мрежи, показват сив и оранжев дим, който се издига нагоре и поглъща сгради в индустриален парк.

На кадрите се вижда още, че прозорците на някои от близките нискоетажни сгради са повредени.

„Местните пожарни и спасителни служби изпратиха 55 автомобила и 232 служители на мястото на инцидента, а Министерството на извънредните ситуации изпрати работна група и спасителни подкрепления“, се казва в изявление на министерството.