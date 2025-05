Подпали се домът, в който израстна принцеса Даяна (Снимки)

Пожар пламна във фермерска къща, част от имението Алторп Хаус в Нортхамптъншър. Там е израстнала покойната принцеса Даяна.

Чарлз Спенсър, собственик на имението, публикува в "Екс", че е бил ужасен от пожара, който е вилнял във фермерската къща.

Графът, брат на принцеса Даяна, добави, че за щастие, сградата е била необитаема по време на пожара. По думите му тя е била подпалена от вандали.

Полицията в Нортхамптъншър заяви, че инцидентът „в момента не е регистриран като престъпление, но това може да се промени, ако има доказателства, които сочат, че е бил започнат умишлено", предаде Би Би Си.

Пожарната на Нортхамптъншър съобщи, че двуетажната сграда е била цялата в пламъци, когато екипите са пристигнали.

В разгара на пожара четири екипа от цялата служба, носещи противогази, са използвали маркучи с вода, за да овладеят пламъците и да предотвратят по-нататъшното им разпространение.

По думи на пожарната двуетажната сграда е била „напълно обхваната от пламъци" СНИМКА: X/ Charles Spencer

Един екип ще остане на място с резервоар с вода, за да продължи да потушава всички останали горещи точки, казват още от пожарната.

Пожарът се случва по-малко от година след друг в празен индустриален обект в близкия Харлстоун Фирс, който също е част от имението Алторп.

В изявление Дейвид Фоукс, на когото е била поверена грижата за имението Алторп, заявява: „Къщата и стопанските постройки са необитаеми от няколко години и мястото е планирано за реконструкция като част от развитието на Далингтън Грейндж."

„Селската къща е построена в края на 18-ти век и е напълно унищожена от пожара, но околните стопански постройки са невредими", добавя още той.

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA — Charles Spencer (@cspencer1508) May 28, 2025

„Нашият приоритет е да осигурим сигурността на обекта и да се уверим, че е безопасен", заявява Фоукс.

Той добави: „Много сме благодарни на пожарната и спасителна служба на Нортхамптън и екипа на имота за това, че се справиха толкова бързо с пожара. Не знаем как е започнал той."