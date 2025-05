Военен патрулен самолет с 4-членен екипаж се разби край военна база в Южна Корея (Видео)

Южнокорейският военноморски флот съобщи, че военен патрулен самолет с четиричленен екипаж се е разбил близо до военна база в град Поханг, предадоха световните агенции.

Военните добавиха, че се опитват да потвърдят причините за инцидента и броя на жертвите. Засега са открити телата на двама от членовете на екипажа. ⚡️✈️🇰🇷 A South Korean navy P-3CK plane has crashed in the southern city of Pohang in South Korea.



The crash happened at around 1:50 p.m. (0450 GMT) pic.twitter.com/f3cY1Ur3fs — MenchOsint (@MenchOsint) May 29, 2025

По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че самолетът се е разбил в планините близо до източния бряг на страната малко след излитане, предава БТА.