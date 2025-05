Украйна за първи път използва в битка "дрон майка", базиран на AI (Видео)

За първи път Украйна използва в битка "дрон майка", който е базиран на изкуствен интелект. Това представлява важно системно постижение, даващо възможност да се изпращат по два дрона във вражеска територия на дълбочина до 300 километра, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Михайло Федоров, вицепремиер за иновациите, развитието на образованието и технологиите и министър по въпросите на дигиталната трансформация съобщи новината за разработката в "Телеграм". Той публикува видео, показващо дрона в действие.

A new AI revolution on the battlefield. Ukraine has deployed an AI-powered mothership drone that carries two strike FPV drones. A @BRAVE1ua cluster development flies up to 300 km, and a mission costs 300 times less than a missile. We're building tech that brings victory closer. pic.twitter.com/JpHUTWz7Ok — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 29, 2025

По думите на Федеров задвижваните чрез изкуствен интелект дронове вече се използват на бойното поле. Украинската инициатива за отбранителни технологии "Брейв1" (Brave1) разработи новата система за изкуствен интелект, която значително повишава прецизността и ефективността на атаките срещу руски мишени.

"Дронът майка" може да нанася удари с два Еф Пи Ви дрона (дронове с управление "от първо лице" – бел. ред.) на разстояние до 300 км. Тези дронове самостоятелно идентифицират и унищожават цели – от вражески самолети до системи за противовъздушна отбрана и критична инфраструктура. Ако обхватът на мисията е до 100 км, дронът майка може да се върне обратно и да се използва отново", обясни Федоров.

Той посочи, че една мисия струва около 10 000 долара, докато изстрелването на една ракета може да излезе между 300 и 500 пъти повече.

Забележително е и че системата оперира без Джи Пи Ес. Вместо това тя използва "Смарт Пайлът" (SmartPilot) технология, която разчита на визуално-инерциална навигация чрез бордови камери. Допълнителна прецизност на ударите се осигурява и от технологията ЛИДАР (Light Detection and Ranging, LIDAR - технология, която използва лазери за дистанционно измерване на разстояния – бел. ред.). Изкуственият интелект самостоятелно засича и подбира мишени.

"Продължаваме да създаваме украински иновации, които променят правилата на технологичното бойно поле", каза Федоров.