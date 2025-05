Стотици евакуирани и 300 стопанства под вода заради наводнения в Румъния (Видео, снимки)

В Букурещ са наводнени няколко зони, а проблеми има и на излизане от града в посока Гюргево

Голяма част от Румъния е обхваната от лошо време, обилни валежи и наводнения, съобщават румънските медии.

Дърво падна върху автомобил в Букурещ и унищожи покрива му, съобщава телевизия Диджи 24. В румънската столица за днес е обявен жълт код за лошо време.

Друго паднало дърво е прекъснало електрически кабели, информира още телевизията.

В Букурещ са наводнени няколко зони, а проблеми има и на излизане от града в посока Гюргево.

Компанията „Апа Нова“ съобщи, че количеството валежи днес в Букурещ е 44 л/кв.м, а на места са регистрирани над 70 л/кв.м.

Предупреждението за лошо време в румънската столица остава в сила, като за тази вечер е обявен оранжев код за бури, пише БТА.

Критична остава ситуацията в централния окръг Ковасна, информира още Диджи 24.

Специализирани екипи са на терен и се борят с водите, нахлули в домовете на хората. Пожарникари и местни жители спасяват с лодки добитъка. СНИМКА: Ройтерс

Временният министър-председател Каталин Предою реши да бъде сформирана междуведомствена група, която да оцени щетите от дъждовете в солната мина Прайд в окръг Ковасна. The Saltmine of Praid from Romania is getting flooded. Authorities lost the battle with nature. A beautiful place, tourist attraction and a still active mine is getting destroyed. The Corund river grew 100 times over its normal water flow. A tragedy for local tourism businesses. pic.twitter.com/I2EkGzFdIP — Bogdan (@b_bogdann) May 27, 2025

Дебитът на реките в окръга остава висок, въпреки че дъждовете спряха, информира Диджи 24 и допълва, че районът изглежда като езеро, а къщите са заобиколени от вода. Стотици местни жители бяха евакуирани, а близо 300 стопанства са под вода. Things are getting serious now. This is usually a tranquil stream that runs through our village. We have had heavy rain for more than a week now. Transylvania, Romania. pic.twitter.com/B576CHb7Lh — Paul White (@p_aulwhite) May 28, 2025