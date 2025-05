Археолози откриха в Гватемала ритуален център на маите на почти 3000 г. (Снимки)

Археолози са разкрили останки от майска цивилизация на почти 3000 години в северната част на Гватемала, където вероятно се е намирал един от най-важните церемониални центрове в региона. Това обяви главният археолог Милан Ковач, цитиран от ДПА и АФП.

Новооткритият обект е наречен „Лос Абуелос“ (Los Abuelos, исп. - „Предците“) заради намерените две каменни скулптури в седнало положение, за които се смята, че изобразяват мъж и жена.

На пресконференция в град Гватемала Ковач посочи, че статуите вероятно са свързани с поклонение пред предците, както и че обектът може да е бил един от най-значимите ритуални центрове в региона.

Статуите, високи около 1,5 метра, са били открити с разбити керамични съдове до краката си, които вероятно са били ритуални дарове, пише БТА. Remains of Mayan city nearly 3,000 years old unearthed in Guatemalahttps://t.co/SGKfObZWYG pic.twitter.com/Vw8RaD6GS3 — AFP News Agency (@AFP) May 30, 2025

Лос Абуелос се намира в тропическата гора близо до Уашактун, в провинция Петен, и обхваща площ от около 16 квадратни километра. Обектът е разположен на около 40 километра северно от Тикал — важен археологически обект, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Разкопките са разкрили също обсерватория, пирамиди, олтари, фрагменти от стели и керамични съдове. Изследователите смятат, че мястото е служило като ритуален център в продължение на около 1000 години, преди да бъде изоставено и след това отново заселено около 800 г. сл. Хр. 🇬🇹🗿 𝗦𝗢𝗥𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗩𝗔: 𝗛𝗔𝗟𝗟𝗔𝗡 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗬𝗔 𝗗𝗘 𝟮,𝟴𝟬𝟬 𝗔Ñ𝗢𝗦 🌿⛏️

¿Y si aún no lo hemos visto todo?



🔍 Arqueólogos descubren “𝗟𝗼𝘀 𝗔𝗯𝘂𝗲𝗹𝗼𝘀”, una ciudad maya milenaria en Petén, Guatemala.

🏛️ Tiene pirámides, observatorios y… pic.twitter.com/CeZ05wKL8o — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) May 29, 2025

Цивилизацията на маите е обхващала територии на днешните Южно Мексико, Гватемала, Белиз, Салвадор и Хондурас. Нейното съществуване датира поне от 2000 г. пр.н.е., като културният й разцвет настъпва през класическия период, между 400 и 450 г. сл. Хр.