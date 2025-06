Джей Кей Роулинг за половия тест на Имане Халиф: Това е победа за жените

Критици настояват олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф да бъде лишена от златния си медал, след като се появи медицински доклад, който твърди, че спортистката е биологичен мъж.

Изтеклите данни от предполагаем медицински тест на Хелиф по време на Световното първенство през 2023 г. се появиха по-малко от два дни след като World Boxing постанови, че боксьорката трябва да премине тест за определяне на пола, за да бъде допусната до бъдещи участия в женски състезания.

Дж. К. Роулинг нарече предполагаемите резултати „победа за жените".

26-годишната спечели златен медал в женския бокс, представлявайки Алжир, на Олимпийските игри в Париж.

Хелиф беше призната за допустима да се състезава във Франция, въпреки че World Boxing е знаела за теста още през 2023 г., а президентът на МОК Томас Бах по-рано е поставил под съмнение легитимността на теста, пише "Дейли мейл".

„Хромозомен анализ разкрива мъжки кариотип", се казва в документа, видян от 3 Wire Sports чрез Telegraph Sport.

Роулинг, която многократно е заемала позиция по тази тема, се изказа в социалните мрежи относно новината.

„Това е победа за жените, защото те няма да бъдат пребивани до смърт на ринга от мъже", написа авторката на поредицата „Хари Потър".

„Ако имахте представа какви физически тестове жените преминават рутинно през живота си, щяхте да знаете, че вземането на проба от бузата не е по-голям проблем от почистването на зъбите с конец. Някакви други идиотски въпроси - насочете ги насам."

It’s a win for women because they won’t be battered to death in the ring by men.

If you had any idea what physical tests women go through routinely in their lives you’d know a cheek swab is no bigger deal than flossing your teeth.

Any more moronic questions, wing them over. https://t.co/Qa40hjn1CQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 2, 2025

Телевизионният водещ Пиърс Морган бе сред първите, които реагираха на докладите за теста, като написа в социалната мрежа "Екс": „Отричащата биология група на "будните" ме нападаше и срамеше, защото казах, че е възмутително и опасно Хелиф да пребива жени на Олимпиадата. Готов съм да получа извинението им, но не го очаквам."

Бившата олимпийка Шарън Дейвис също се изказа категорично по темата: „Кога спряхме да вярваме на очите и инстинктите си? А, да, когато решихме, че женският спорт не е важен..."

Консервативната активистка Райли Гейнс също коментира, използвайки мъжки местоимения за Хелиф и заяви: „На всички хора, които настояваха, че Имане Хелиф е жена, защото така пише в паспорта му - грешахте. Ние бяхме прави. Искрено ваши - хора с работещи очи и зрънце честност."

Резултатите по данни са от 17 март 2023 г. - същата година, когато Хелиф беше дисквалифицирана от Международната боксова асоциация (IBA), бившият ръководен орган на спорта, за „неуспешно преминаване на тестовете за допустимост по пол".

Документът твърди, че произхожда от Dr Lal PathLabs в Ню Делхи - лаборатория, акредитирана от Американския колеж по патология и сертифицирана от Международната организация по стандартизация.

Докладът беше публикуван за пръв път от журналиста Алън Абрахамсън, който за първи път огласи съмненията за неуспешния тест за определяне на пола на Хелиф по време на Олимпиадата в Париж.

Mail Sport се е свързал с представители на Хелиф за коментар.

Хелиф по-рано е заявила, че планира да защитава златния си медал на Олимпийските игри в Лос Анджелис след 3 години.

World Boxing има известен олимпийски авторитет, тъй като е обявена за временен орган, който ще провежда тестването за Олимпиадата в Лос Анджелис, като всички лица над 18 години ще трябва да преминат PCR тест за определяне на пола.

Управляващият орган посочи, че PCR тестът е лабораторна техника за откриване на специфичен генетичен материал, като наличието на SRY ген показва наличие на Y хромозома - индикатор за биологичен пол. Тестът може да се направи с проба от носа/устата, слюнка или кръв.

Организацията посочи, че тестването ще бъде част от нова политика за „Пол, възраст и тегло", която според тях ще осигури безопасна и конкурентна среда.

World Boxing разкри съдържанието на писмо, изпратено до Алжирската боксова федерация, в което се потвърждава, че Хелиф не може да се състезава в женската категория на турнира Eindhoven Box Cup или на който и да е турнир на World Boxing, докато не премине генетично изследване за определяне на пола.

„Имане Хелиф няма право да участва в женската категория на Eindhoven Box Cup, както и в нито едно събитие на World Boxing, докато не премине генетичен тест за определяне на пола в съответствие с правилата и процедурите за тестване на World Boxing", се казва в писмото.

„Съгласно устава на World Boxing, изменения в правилника на състезанията обикновено се правят от Конгреса. Въпреки това, при специални или извънредни обстоятелства, Изпълнителният съвет на World Boxing има правомощия да прави незабавни изменения, когато дадено правило вече не функционира или когато настъпваща промяна в условията налага корекция.

През май 2025 г. Изпълнителният съвет упражни тези правомощия и прие нови критерии за допустимост за участие в състезания, разделени по пол. Тези нови правила бяха разработени с изричната цел да се защити безопасността на спортистите в бойните спортове, особено предвид физическите рискове, свързани с олимпийския бокс.

Хелиф не беше единствената спорна боксьорка в Париж - Тайванката Лин Ю-тинг също спечели златен медал в женския бокс, въпреки че беше отстранена от IBA през 2023 г.