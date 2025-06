Инфлуенсърка получи паник атака в небето при парасейлинг, отключи колана си и падна в морето на Черна гора (Видео)

Инфлуенсърка загина в Черна гора, след като падна от парасейлинг заради паник атака. На видео в социалните мрежи се вижда как 19-годишната Тиджана Радонджич, родом от Сърбия, трескаво разкопчава спасителната жилетка и предпазните колани, секунди преди да падне от 50 метра в Адриатическо море в Будва. За това разказва репортаж на New York Post, цитиран от NDTV.

19 year old Tijana Radonjic, fell to her death after unbuckling her safety harness while parasailing in Montenegro. pic.twitter.com/ewi3XqdUDG — Lucy (@TheLucyShow1) June 2, 2025

Въпреки че екипите за спешна помощ бързо са реагирали, по-късно бе потвърдено, че тя е починала. Тиджана Радонджич е била на почивка заедно с леля си. Твърди се, че се е съгласила на безплатно возене с парасейлинг, предложено от промоутър на плажа. Според други източници тя е снимала промоционален видеоклип за местна туристическа агенция.

Въпреки че предполагаемата паническа атака е била посочена като причина за падането ѝ, членовете на семейството поискаха разследване.

„Никога няма да се примирим с това, нито ще приемем, че те няма", споделиха сърцераздирателно сбогуване родителите на тийнейджъра, Бранка и Горан.

„Ще останеш в сърцата ни завинаги. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш завинаги. Почивай в мир и нека ангелите те пазят. Сега ти си един от тях."

Собственикът на компанията за парасейлинг, Мирко Крджич, изказа съболезнованията си, като добави, че 19-годишното момиче е изглеждало добре преди злополуката.

„Всички сме в шок след инцидента, който се случи. Не знам какво точно се е случило", казва той.

„Тя не е проявила никакъв страх от летене, преминала е обучение, след което е последвала трагедията. В ход са технически прегледи на цялото оборудване, очакват се и резултатите от аутопсията."

След като видеото стана популярно, част от потребителите на социалните мрежи призоваха за допълнителни мерки за сигурност във въздуха, докато други поставиха под въпрос дали Радонджич наистина се е паникьосала.

„Това е от онези моменти, в които ви е нужен професионалист, прикрепен за вас. Точно както правят с начинаещите парашутисти", каза един потребител, докато друг добави: „Никога не съм виждал някой да разкопчава предпазния си колан от панически страх от падане. Обикновено се опитват да се вкопчат по-силно, много е странно."

Властите продължават разследването на случая.