Изгубено куче пропътува и преплува 160 км за 36 дни и се завърна у дома в Англия

Авантюристично куче, което беше изчезнало в продължение на 36 дни и измина около 160 километра, се завърна у дома в Ню Форест, Великобритания.

Петгодишната Амбър, ретрийвър, е била спасена като улично кученце в Катар от благотворителна организация и се е преместила във Великобритания. Изчезнала е само след една нощ с новото си приемно семейство близо до Брамшоу.

Това се е случило на 25 април и през следващите 36 дни кучето е тръгнало на приключение из Хампшир и Дорсет, дори плувайки до остров, преди да бъде спасено от преминаващ ферибот.

Подадени са 63 сигнала до властите за нея през това време от хора, които са я виждали да обикаля националния парк Ню Форест. Били са поставени пунктове за хранене и камери, за да се опитат да я открият и приберат.

Амбър се е озовала в Сандбанкс, квартал на южния бряг на Англия. Оттам тя е плувала близо километър и половина и е стигнала до остров Браунси.

Жител на слабо населения остров всяка вечер оставял храна, след като забелязал бездомното животно. След четири дни то се опитало да се върне до континента с плуване и било видяно от екипажа на преминаващ ферибот, който помислил, че е тюлен.

Помощникът от екипажа Итън Грант казва пред „Гардиън": „Тогава осъзнах, че е куче и си помислих „какво прави то там? Решихме, че трябва да го извадим, иначе нямаше да оцелее."

След пет седмици скитане, Амбър е била прегледана от ветеринар, който заявил, че всичко с нея е наред. Тя е била значително отслабнала и получава допълнителни грижи, преди да може да бъде разгледана за осиновяване.