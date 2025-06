Циркова акробатка загина, загубила равновесие и паднала от 15 метра

Украинската циркова артистка Вероника Кобзова загина при инцидент в Тайланд. Тя е паднала от 15 метра височина, след като е изгубила равновесие, и е загинала.

„Днес, след трагичен инцидент, почина племенницата ми Вероника Кобзова. Тя падна от височина 15 метра. Млада, красива, успешна. Вероника, винаги ще те помним. Обичам те. Цялото ни семейство скърби", написа бизнесменът Никола Кобзов, основателят на един от най-известните циркови проекти в Украйна.

Според местните медии трагедията е станала сутринта на 31 май в района на Чалонг. В полицейския доклад се посочва, че Вероника е била на покрива на триетажна вила с компания и приятеля си, предаде RBC-Ukraine.

Тя загубила равновесие, докато се разхождала близо до басейна на покрива, и паднала от около 15 метра в тясна уличка. Нейните приятелки, украинката Карина Землянкина и тайландката Месиния Кунасангкам, станали свидетели на инцидента и веднага извикали линейка.

Вероника е била спешно откарана в болница в Чалонг, но лекарите са констатирали смъртта ѝ. Предварителните данни сочат, че причината е тежка черепно-мозъчна травма и други наранявания, типични за падане от голяма височина.

Полицията не е открила доказателства за странична намеса в смъртта й, но разследването продължава. Съдебните експерти подготвят пълен анализ на обстоятелствата. Украинското посолство в Тайланд вече е уведомено за инцидента.

Младата жена е била свързана с цирка още от детството си – на 12-годишна възраст дебютира в арената на цирк „Кобзов", основан от чичо ѝ. По-късно тя се изявява с водещи международни групи, включително легендарния „Cirque du Soleil" в Канада и немския „Circus Roncalli".

Вероника се специализира във въздушна акробатика - сложна сфера, която изисква изключителна физическа подготовка и смелост. Тя изпълнявала каскади на голяма височина без предпазен колан, пленявайки публиката по целия свят.

В допълнение към цирковата си кариера, Кобзова активно се занимавала с фитнес и духовни практики.

През последните три години тя е живяла в Тайланд, където е преподавала йога и стречинг, и дори изпълнявала диджейски сетове.