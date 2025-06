Промишлените отпадъчни газове с желязо влияят на екосистемите в Тихия океан

Ново изследване на Хавайския университет, разкрива, че желязото в промишлените отпадъчни газове оказва сериозно влияние върху екосистемата в северната част на Тихия океан, предаде агенция ДПА, цитирана от БТА.

Желязото достига до отдалечени океански райони по въздушен път. „Това е пример за широкомащабното въздействие на замърсяването, причинено от човешката дейност, върху морски екосистеми, отдалечени на хиляди километри от източника му“, коментира ръководителят на изследването Ник Хауко.

Според учените желязото действа като тор за морската среда, което води до бурно нарастване на микроводораслите и други форми на фитопланктон. Това създава дисбаланс в екосистемата и има отрицателни последствия, отбелязва ДПА.

Резултатите от проучването, публикувани в понеделник в Proceedings of the National Academy of Sciences (САЩ), се фокусират върху регион северно от Хаваите, който се намира под въздействието на въздушни течения, идващи от големи индустриални зони в Източна Азия.

Макар и досега да беше известно, че индустриалното желязо достига до този риболовно значим район, новото изследване за първи път ясно разкрива какво е въздействието му върху екосистемата.

В рамките на четири експедиции екипът анализира водни проби, фитопланктон и динамиката на океанските течения. Резултатите показват, че допълнителното количество желязо стимулира пролетния растеж на фитопланктона. В резултат обаче други хранителни вещества се изчерпват по-бързо, което води до срив в популацията на фитопланктона по-късно през сезона.

„Индустриалното желязо влияе на основата на хранителната верига, а затоплянето на океана измества тези богати на фитопланктон води все по-далеч от Хаваите“, казва Хауко.

Според него това може да се отрази на растежа на рибите и другите морски животни в региона.