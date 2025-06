Тръмп и Мъск започнаха война заради законопроект. Илон: Нямаше да стане президент без мен

Грандиозният скандал между Илон Мъск и президента Доналд Тръмп бързо прерасна в личен на 5 юни, след като най-богатият човек в света заяви, че президентът е щял да загуби изборите през 2024 г., ако не беше той, предаде Daily Mail.

Мъск публично подкрепи Тръмп след опита за покушение на 13 юли в Бътлър, Пенсилвания, и вложи около 290 милиона долара от състоянието си в кампанията на републиканеца.

Милиардерът се присъедини към Тръмп в предизборната му кампания, когато се появи на мястото на стрелбата срещу Бътлър в началото на октомври, месец преди изборния ден.

Днес Тръмп заяви, че вероятно пак щеше да спечели Пенсилвания и без помощта на Мъск, а и защото вицепрезидентът от Демократическата партия Камала Харис не избра губернатора на щата Джош Шапиро за свой кандидат за вицепрезидент.

Дори с Шапиро в списъка, Тръмп заяви: „Щях да спечеля Пенсилвания, щях да спечеля с много."

„Без мен Тръмп щеше да загуби изборите, демократите щяха да контролират Камарата на представителите, а републиканците щяха да са 51-49 в Сената", заяви Мъск.

„Каква неблагодарност", добави милиардерът в "Екс".

He’s not wrong… pic.twitter.com/UkdzB43zIq — @amuse (@amuse) June 5, 2025

Президентът Доналд Тръмп обяви, че "романсът" му с Илон Мъск е приключил, след като бившият „първи приятел" коментира в социалните мрежи законопроекта на републиканците.

„Илон и аз имахме страхотни отношения. Не знам дали ще имаме повече", каза Тръмп.

Президентът предположи, че Мъск е ядосан не заради законопроекта, който увеличава дефицита, а защото администрацията на Тръмп е оттеглила задължителните ограничения за електрически превозни средства, което е повлияло негативно на Tesla.

Той също така посочи, че е имало проблем, когато е отхвърлил предпочитания от Мъск кандидат за ръководител на НАСА, защото неговият избор е бил демократ.

„И знаете ли, Илон е разстроен, защото приехме мандата за електрически превозни средства, което им струваше много пари, а те изпитват затруднения с електрическите превозни средства и искат да плащаме милиарди долари субсидии", каза Тръмп. „Знам, че това го обезпокои."

Акциите на Tesla паднаха с 8% на фона на спора.

През уикенда Тръмп оттегли номинацията на Джаред Айзъкман за ръководител на НАСА. Айзъкман е работил заедно с Мъск в SpaceX.

„Той препоръча някого, когото предполагам познаваше много добре, а аз не смятах, че е уместно, а и той се оказа демократ, истински демократ", продължи Тръмп.

„Спечелихме, получихме определени привилегии и една от привилегиите е, че не е нужно да назначаваме демократ."

Whatever.



Keep the EV/solar incentive cuts in the bill, even though no oil & gas subsidies are touched (very unfair!!), but ditch the MOUNTAIN of DISGUSTING PORK in the bill.



In the entire history of civilization, there has never been legislation that both big and beautiful.… — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Докато президентът Доналд Тръмп отговаряше на скорошната вълна от критики на Илон Мъск към „големия, красив законопроект" на републиканците, Мъск се обърна към президента в "Екс", казвайки му „както и да е":

„Запазете съкращенията на финансирането за електрически/слънчеви панели в законопроекта, въпреки че не се засягат субсидии за петрол и газ (много несправедливо!!), но премахнете ПЛАНИНАТА ОТ ОТВРАТИТЕЛНО СВИНСКО МЕСО от него", посъветва той.

„В цялата история на цивилизацията никога не е имало законодателство, което да е едновременно голямо и красиво. Всички знаят това!", продължи Мъск. „Или ще получите голям и грозен законопроект, или тънък и красив законопроект. Тънък и красив е начинът."

В Овалната зала Тръмп настоя, че Мъск е знаел съдържанието на законопроекта, преди Камарата на представителите да го приеме. Сега Тръмп настоява републиканските сенатори да го подпишат, за да може да го подпише преди празника Четвърти юли.

„Той стана малко по-различен. Мога да го разбера. Но той знаеше всеки аспект от този законопроект. Знаеше го по-добре от почти всеки друг и никога не е имал проблем, докато не си тръгна", протестира Тръмп.

Мъск веднага отвърна на критиките, споделяйки клип с коментарите на Тръмп.

„Грешно, този законопроект никога не ми беше показан нито веднъж и беше приет посреднощ толкова бързо, че почти никой в ​​Конгреса не можа дори да го прочете!", каза Мъск.