Мъск пусна "голямата бомба": Тръмп присъства в досиетата на Епстийн, затова не ги публикува

Акциите на "Тесла" се сринаха с 15% след скандала Тръмп-Мъск

Президентът поиска правителството да спре договорите и субсидиите за компаниите на Мъск

Милиардерът обвини Тръмп във връзки с педофила Епстийн и заплаши да изтегли "СпейсЕкс" от НАСА

В разгара на скандала Мъск загатна, че готви политически проект

"Войната" между американският президент Доналд Тръмп и милиардерът Илон Мъск продължава да ескалира. На 5 юни двамата влязоха в ожесточени "престрелки" в социалните мрежи, след като седмица по-рано милиардерът се оттегли от кабинета на Тръмп.

В четвъртък американският президент заяви, че иска американското правителство да прекрати държавните субсидии и договорите със собственика на "СпейсЕкс". Оправда решението си с "начин да се спестят милиарди долари в бюджета".

Минути по-късно Мъск се включи в социалната си мрежа "Екс" и пусна "голямата бомба".

"Време е да хвърлим наистина голямата бомба. Доналд Тръмп е в досиетата на Епстийн. Това е истинската причина, поради която те не са били публикувани. Хубав ден, Доналд Джон Тръмп!", написа милиардерът. Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

По-късно той препубликува пост на потребител в "Екс", в който се твърди, че Тръмп е летял със самолета на Епстийн "поне 7 пъти", както и видео, на което се твърди, че американският президент е на парти с Джефри. 🤨 https://t.co/DTdfJWydLS — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Двамата станаха известни с близките си отношения, след като Мъск се включи в предизборната кампания на Тръмп след опита за покушение срещу републиканеца през юли 2024 г. Той вложи и около 290 милиона долара в предизборната кампания.

Разривът в отношенията между двамата започна в края на май, след като милиардерът обяви, че ще напусне кабинета на Тръмп, където оглавяваше Службата за правителствена ефективност (DOGE), натоварена със задачата да съкращава публичните разходи, което предизвика остри критики сред американската политическа класа.

Американският президент го изпрати с ласкави думи, като го нарече "страхотен". "Това ще бъде последният му ден, но той винаги ще бъде с нас и ще ни помага", каза през май Тръмп. По-късно, на съвместна пресконференция, той обяви, че Мъск е свършил "фантастична работа".

Дни по-късно обаче Белият дом оттегли номинацията на Джаред Айзъкман за ръководител на американското космическо управление НАСА, предложена от Мъск. След това Тръмп ядоса милиардера с нов законопроект за намаляване на данъците и разходите.

Двамата си размениха нови обвинения, като Мъск нарече законопроекта "отвратителна мерзост" и каза, че Тръмп е нямало да стане президент без неговата подкрепа.

„Без мен Тръмп щеше да загуби изборите, демократите щяха да контролират Камарата на представителите, а републиканците щяха да са 51-49 в Сената. Каква неблагодарност", заяви Мъск.

Американският президент не обърна особено голямо внимание на това твърдение, но все пак отговори подобаващо - заплаши да спре субсидиите и договорите на правителството с милиардера.

"Илон започна да се изчерпва, помолих го да напусне, отнех му мандата за електрически автомобили. Искаше да принуди всички да си купят електрически коли, които не искат. Знаеше, че ще направя това от месеци и просто се побърка", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

От своя страна пък Мъск обяви, че "в светлината на изявлението на президента за прекратяване на моите правителствени договори,

"СпейсЕкс" ще започне незабавно да извежда от експлоатация своя космически кораб Dragon".

Космическият кораб в момента се използва от НАСА.

Обвиненията за връзки на президента Тръмп с Джефри Епстийн бяха отговорът на милиардера. Скандалният американски милионер е известен с множеството дела срещу него за сексуално насилие и педофилия. Арестуван е за първи път през 2006 г. и е обвинен в сексуално насилие на над 36 непълнолетни момичета. Две години по-късно се признава за виновен по едно от обвиненията и е осъден на 18 месеца затвор. Излиза от затвора през 2009 година и въпреки, че му е наложена мярка "домашен арест" за една година, излиза често от вкъщи.

През 2015 г. Вирджиния Джуфре подава жалба, че е била наета от трето лице, за да задоволява сексуалните нужди Епстийн и негови приятели. Въпреки това, той е арестуван чак през юли 2019 г. Съдебното дело е прекратено август, когато милионерът се самоубива. Джуфре също се самоуби през април тази година.

През 2024 г. "Индипендънт" публикува част от правните документи, свързани с Епстийн правните документи, свързани с Епстийн. Там са посочени част от жертвите, приятелите и сътрудниците на педофила. В него освен Тръмп са и доста известни и влиятелни личности като принц Андрю, Бил и Хилъри Клинтън, Стивън Хокинг, Майкъл Джексън, Робърт Кенеди-младши. Още тогава обаче от изданието уточниха, че присъствието на имена в документите не означава непременно, че тези хора за извършили престъпление.

Скандалът между двамата повлия и на борсите. Акциите на "Тесла" се сринаха с 15% в четвъртък. Това е коствало на компанията повече от 150 млрд. долара. А в разгара на скандала Мъск пусна анкета в профила си в "Екс", в която пита дали е време в САЩ да има политическа партия, която да представлява хората, които нито са демократи, нито републиканци.