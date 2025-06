Израел нанесе удари в Бейрут (Видео)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанесоха удари по обекти в южните предградия на Бейрут, в които се твърди, че шиитското движение „Хизбула" произвежда дронове, като хиляди души са избягали, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Ударите, които са поразили осем сгради в четири района, са първите подобни от над месец насам. ЦАХАЛ са призовали час преди ударите жителите на четирите южни предградия на Бейрут да се евакуират, като местните са побързали да напуснат района, предизвиквайки задръствания по пътищата. ⚡️BREAKING



Lebanese sources: 15 drone strikes and 6 airstrikes by warplanes were carried out by Israel on the southern suburbs of Beirut this evening. pic.twitter.com/wjN0Y2Y1X9 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 5, 2025

„Въпреки разбирателството между Израел и Ливан ЦАХАЛ разкриха, че част на „Хизбула" произвежда хиляди дронове под ръководството и при финансирането на иранските терористични групировки", допълват израелските военни в изявление. От „Хизбула" няма коментар по въпроса.

Споразумението с посредничеството на САЩ през ноември прекрати боевете между подкрепяната от Иран „Хизбула" и Израел. Всяка страна обвинява другата, че не спазва напълно условията му и примирието през последните месеци изглежда неустойчиво. A mass exodus from Beirut has been underway for an hour.



Hezbollah have threatened to respond tonight. I doubt there will be much to respond with. pic.twitter.com/fIkr7BoUs0 — Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 5, 2025