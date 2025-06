За първи път в историята Тръмп праща Националната гвардия в Ел Ей, протестите ескалират (Снимки+Видео)

Блокирани магистрали и подпалени коли в Лос Анджелис срещу имиграционни акции и разположените войски

Целият център на Лос Анджелис е обявен за незаконна зона за пребиване, след като тази нощ протестите срещу имиграционните промени ескалираха.

Президентът Доналд Тръмп призова началника на полицейското управление на Лос Анджелис да „вкара войските", след като Джим Макдонъл заяви, че ще трябва да „преоцени" необходимостта от Националната гвардия, предвид насилието в неделя.

Около 300 национални гвардейци са на място, след като президентът Доналд Тръмп призова да защитават федералния персонал и имущество. Това е първият път, в който президент призовава Националната гвардия без искане или съгласие на щат от десетилетия. В готовност за разполагане са и 500 морски пехотинци.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че щатът ще заведе дело срещу администрацията на Тръмп заради разполагането на Националната гвардия, което той нарече подстрекателско. Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карън Бас призоваха администрацията да прекрати разполагането на федерални войски.

Сенатор Бърни Сандърс предупреди, че САЩ се плъзгат към авторитарна държава, посочвайки, че тези действия на изпращане на гвардия са предприети без искане от губернатора или кмета

Властите и демонстрантите се сблъскват от три дни, след като десетки хора бяха задържани от имиграционни агенти. Анализатори на разузнаването смятат, че протестиращите са мотивирани от няколко фактора, включително имиграционни акции, разполагане на Националната гвардия и агитатори, които отговарят на профилите на „професионални бунтовници".

Протестите тази нощ ескалират. Видеозапис, заснет от CNN, показва, че поне две самоуправляващи се коли са били подпалени по време на протестите срещу имиграционните мерки в центъра на Лос Анджелис.

На видеото се виждат няколко коли, покрити с графити. Две от тях са частично обхванати от пламъци, а над тях се вие дим. СНИМКА: Ройтерс

Колите изглежда са модели Waymo, самоуправляващите се автомобили, разработени от Google. СНИМКА: Ройтерс

„Демонстрантите са спрели автомобили на улица Los Angeles North of Arcadia и са ги запалили", съобщи полицията на Лос Анджелис в публикация в X.

„Нашите партньори от пожарната служба на Лос Анджелис се опитват да влязат в района, за да гасят пожара."

Представител на Waymo заяви пред CNN: „В контакт сме с правоохранителните органи по повод запалените автомобили.

Компанията няма да обслужва никакви пътувания в зоната на протеста, докато не бъде счетено за безопасно, заяви говорител пред CNN.

Инцидентът накара полицаите да затворят „за неопределено време" улица Лос Анджелис северно от Аркадия и южно от Аламеда, според публикация на LAPD в X.

Илон Мъск, чиито отношения с президента Доналд Тръмп се разпаднаха миналата седмица, в неделя вечерта сподели в X постове, подкрепящи реакцията на администрацията на Тръмп към протестите в Лос Анджелис. It appears that agitators called several Waymo self-driving autonomous cars to the site of one of the demonstration in Los Angeles, before vandalizing and burning them for absolutely no reason. pic.twitter.com/fnTG9kkuyz — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2025

Технологичният милиардер публикува скрийншот на пост на Тръмп в Truth Social, в който се казва, че губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карен Бас трябва да се извинят на жителите на Лос Анджелис, тъй като са избухнали сблъсъци, коли са били подпалени и демонстрациите се засилват.

„Това не са протестиращи, а бунтовници. Не забравяйте, БЕЗ МАСКИ!", каза Тръмп.

Мъск също препубликува съобщение от вицепрезидента Ванс, който написа в X, че Тръмп „няма да толерира бунтове и насилие" и че „този момент изисква решително лидерство". Мъск придружи публикацията с две емотикона с американското знаме.

Според полицейското управление на Лос Анджелис „няколко души са били арестувани" в района на „Гражданския център" в центъра на Лос Анджелис. A man raises the Mexican flag as smoke billows and flames engulf a burning Waymo car during the riots in Los Angeles, California.



Tensions boiling over into fiery scenes on the streets.#LosAngeles #Riots #California #BreakingNews #Protests



pic.twitter.com/Stl0wykZ0Y pic.twitter.com/kA8i7KkYka — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) June 9, 2025