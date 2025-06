Самолет се разби в океана край Сан Диего, издирват шестимата пътници

Малък самолет се е разбил в океана край Сан Диего в неделя следобед, съобщи "Лос Анджелис Таймс".

Шестимата пътници на борда на "Чесна" 414 все още се издирват.

Бреговата охрана на САЩ е получила сигнал за инцидента в 12:45 ч. местно време (22:45 българско време). Самолетът се е разбил на около 5 км от Пойнт Лома. Според бреговата охрана полето от отломки е разположено край брега в район, където водата е дълбока около 60 метра. 🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

just after taking off from the San Diego airport around 12:30 PST the plane was flying to Phoenix AZ no update on the passengers just yet the Coast…

В неделя вечерта въздушни и морски екипажи на брегова охрана, митници, пристанищна полиция и спасителната служба на Сан Диего са започнали да издирват шестимата пътници, които са били на борда на самолета.

Към 23:30 ч. местно време (09:30 ч. българско) не е открит никой.

Националният съвет за безопасност на транспорта разследва причината за катастрофата. Информация за самоличността на изчезналите все още няма.