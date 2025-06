Войската на Тръмп спи на пода в Ел Ей дори и в мирно време (Снимки)

Изпратихте войската си тук без гориво, храна, вода и подслон. Ето ги - принудени да спят на пода, скупчени един върху друг. Това написа до президента Доналд Тръмп губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, за да му покаже как е командирована войската на протестите в Лос Анджелис.

На снимките войниците са налягали по пода и спят върху раниците си.

"Ако някой третира войниците ни без уважение, това сте Вие", написа губернаторът в "Екс".

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.



Here they are — being forced to sleep on the floor, piled on top of one another.



If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you @realDonaldTrump. https://t.co/4i8VIiYZLr pic.twitter.com/sUYD2KHu6O — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

Кадрите са заснети от в. "Сан Франциско кроникъл", който цитира свой източник. Според него на военните не е било осигурено федерално финансиране за екипировка, настаняване, дори храна и вода.

Тръмп нареди изпращането на около 4000 военнослужещи от Националната гвардия и 700 морски пехотинци в Ел Ей. Първоначално те бяха изпратени да охраняват федерални сгради заради избухналите протести срещу депортиране на мигранти, но сега също така пазят хора от имиграционните служби по време на арести.

Нюсъм отправи извънредно искане до федерален съд да забрани на администрацията на Тръмп да използва Националната гвардия и морските пехотинци за подпомагане на имиграционните власти в Лос Анджелис. Той бе сред фаворитите за кандидат за президент на Демократическата партия на последните избори и е сочен за вероятен кандидат на изборите през 2028 година.