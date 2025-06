Протести срещу имиграционната политика на Тръмп обхванаха САЩ (Видео, снимки)

Протестите срещу новите засилени имиграционни акции на администрацията на Доналд Тръмп, съсредоточени основно в Лос Анджелис, се разпространиха из САЩ във вторник. Демонстрации имаше в Ню Йорк, Чикаго, Атланта, Омаха и Сиатъл.

Хиляди се събраха на протест срещу Федералната имиграционна полиция (ICE) на площад „Фоли" в Ню Йорк.

Някои протестиращи държаха плакати с надписи „ICE вън от Ню Йорк", а други скандираха: „Защо сте с щурмова екипировка? Не виждам никакъв бунт тук."

Шърли, 29-годишна протестираща, осъди администрацията на Тръмп за това, че се опитва да изгони работниците - нещо, което тя определи като противоречащо на същността на страната.

„Аз съм дете на имигранти", каза тя, с голямо мексиканско знаме, преметнато през гърба ѝ. „Яд ме е да виждам как това конкретно правителство нахлува в трудовите сектори, прибира хора от строителни обекти, от индустрията, заводите, фермите, и отнема това, което е гръбнакът на тази държава.

Тук съм днес, за да напомня на всички, че Съединените щати започват като имигрантска страна, те са нация от имигранти, и искам да се уверя, че съм тук и за онези, които не могат да бъдат тук днес."

Протести в Ню Йорк срещу ICE Снимка: Ройтерс

Членът на градския съвет Шахана Ханиф от Бруклин се обърна към голямото множество на площад „Фоли". Тя отправи критика както към администрацията на Тръмп, така и към кмета на Ню Йорк, Ерик Адамс, за репресиите срещу имигрантите, пише The Guardian.

„Кметът Адамс ясно показа, че не го е грижа за работническата класа", каза тя. „Не го е грижа за никой от нас. Той сътрудничи с Тръмп, за да използва неговите тактики. Той е съучастник."

Тя също така изрази желанието си Ню Йорк да остане град-убежище и призова за повече защити за международните студенти.

Протести в Ню Йорк срещу ICE Снимка: Ройтерс

„Спрете атаките и насилието срещу нашите студенти!", извика тя, а тълпата отвърна с бурни овации.

Хиляди се събраха и пред имиграционен съд в Чикаго, след което тръгнаха в шествие из центъра на града, биейки тъпани и скандирайки: „Без повече депортации!"

Протести в Чикаго срещу ICE Снимка: Ройтерс

По едно време кола премина през шествието, като за малко не блъсна протестиращите срещу ICE, според телевизия WGN TV News, която излъчи видеозапис от инцидента.

В метрополиса Атланта стотици хора преминаха по шосето Буфорд в знак на солидарност с Лос Анджелис, съобщи местната телевизия 11 Alive News.

Протестиращи излязоха и в Омаха във вторник, скандирайки „Chinga la migra" (испански израз, който приблизително се превежда като „Мамка му на ICE" – надпис, носен на плакатите на шествието), след като около 80 души reportedly са били арестувани при имиграционна акция в месопреработвателен завод.

В Сиатъл около 50 протестиращи се събраха пред федералната сграда „Хенри М. Джаксън" в центъра на града, за да изразят солидарност с демонстрантите в Лос Анджелис, съобщи Seattle Times.

Протести в Чикаго срещу ICE Снимка: Ройтерс

След митинга протестиращите блокираха пътища с електрически велосипеди и скутери, за да спрат коли на Министерството на вътрешната сигурност, за които се предполага, че превозват задържани имигранти.

Големи митинги се състояха и в Далас и Остин в понеделник, а до 1800 протеста са планирани в цялата страна в събота, за да съвпаднат с военния парад, който Доналд Тръмп организира по случай рождения си ден в столицата Вашингтон.