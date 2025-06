Почина Брайън Уилсън от "Бийч бойс"

Съоснователят на група "Бийч бойс" Брайън Уилсън почина на 82-годишна възраст, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Брайън Уилсън създаде някои от хитовете на групата, като Good Vibrations и God Only Knows. Кариерата му обаче беше белязана от злоупотребата с наркотици и проблеми с психичното здраве.

Семейството на Уилсън обяви смъртта му в изявление на сайта на певеца.

"Без думи сме", се казва в изявлението. "Осъзнаваме, че споделяме мъката си със света".

Семейството не разкрива причина за смъртта. Уилсън е страдал от деменция и не е бил в състояние да се грижи за себе си, след като съпругата му Мелинда Уилсън умира в началото на 2024 г., което кара близките му да го поставят под попечителство.

В началото на 60-те години Уилсън и "Бийч бойс" популяризират сърф музиката. Често определян като гения на своето поколение, този бас китарист, певец, продуцент и автор на песни допринася за славата на "Бийч бойс" с емблематични хитове като I Get Around, Help Me и Rhonda, които достигат до първо място в класациите на "Билборд", припомня АФП.

"Бийч бойс" все още имат много фенове по целия свят. Средно 12 милиона души ги слушат всеки месец в Спотифай, според данни на стрийминг платформата.