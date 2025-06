Израел си върна телата на двама мъртви заложници в Газа

Телата на двама загинали заложници са извадени от южната част на Газа при военна операция през вечерта на 11 юни, съобщиха Израелските отбранителни сили (IDF) и агенцията за сигурност Шин Бет.

Една от жертвите е 59-годишният Яир Яков. Неговата партньорка Мейрав Тал и двама от синовете му - Ор и Ягил са били отвлечени в Газа по време на нападенията и освободени в рамките на първата сделка за заложниците през ноември 2023 г.

Яир Яков Снимка: Екс/ dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ

Според израелските отбранителни сили и Шин Бет, тялото на още един заложник е било открито, но второто име все още не е оповестено публично по искане на семейството, предаде Си Ен Ен.

„Заедно с всички граждани на Израел, аз и съпругата ми изказваме най-искрените си съболезнования на семействата, които загубиха близките си", заяви премиерът Бенямин Нетаняху в изявление.

„Наред с болката и скръбта, изпитваме и известно облекчение, знаейки, че двамата ще бъдат погребани с достойнство – и че непоносимото страдание, което техните близки са преживели в продължение на 614 дни, сега може да бъде облекчено, макар и само леко", се казва в изявление на Форума за заложници и изчезнали семейства.

„Повтаряме искането си към вземащите решения да постигнат пълно и всеобхватно споразумение, което ще върне у дома всички 53 останали заложници – дори ако това изисква прекратяване на боевете."

Откриването на тези две тела идва по-малко от седмица, след като израелските военни откриха телата на 70-годишната Джуди Уайнстийн-Хагай и 72-годишния Гади Хагай, които също са били убити по време на нападението срещу Нир Оз. Миналата седмица израелските военни откриха и тялото на тайландския заложник Натапонг Пинта.

Според Форума за заложници и изчезнали семейства, в Газа остават 53 заложници, един от които е държан от 2014 г. От тях най-малко 20 се смятат за живи, а 31 са мъртви, според израелското правителство. То заяви, че има сериозни опасения относно условията на двамата заложници.