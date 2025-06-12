КМГ: Предвиждаме инициативи по повод 10-годишния юбилей от присъединяването към „Един пояс, един път”

Предвиждаме инициативи по повод 10-годиншия юбилей от присъединяването към „Един пояс, един път".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.