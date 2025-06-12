ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КТ “Подкрепа” и КЗП ще работят заедно при въвеждан...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/20696686 www.24chasa.bg

КМГ: Предвиждаме инициативи по повод 10-годишния юбилей от присъединяването към „Един пояс, един път”

КМГ

536
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Предвиждаме инициативи по повод 10-годиншия юбилей от присъединяването към „Един пояс, един път". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предвиждаме инициативи по повод 10-годиншия юбилей от присъединяването към „Един пояс, един път”

Публикувахте от Радио Китай в Сряда, 11 юни 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Мария Филипова: Няма да допуснем спекула с цените заради еврото (Видео)