Разбилият се самолет подал сигнал за тревога малко след излитането (Видео, снимки)

Самолетът на "Еър Индия" с 244-ма на борда се е разбил в жилищна сграда малко след излитането си от летището в индийския град Ахмедабад. Той е подал сигнал за тревога, но след това връзката с въздушния контрол е прекъснала.

Кадри в социалните мрежи показват как самолетът лети ниско над жилищен квартал, преди да се разбие и да избухне в пламъци. Tragic

Самолетът е трябвало да кацне на летище "Гетуик" в 18:25 ч. местно време, потвърдиха от лондонското летище.

На борда е имало 244 души - двама пилоти, 10 души екипаж и 232-ма пътници. Капитанът е имал 8200 летателни часа, а помощникът му - 1100.



Passenger list confirms former Gujarat CM Vijay Rupani was onboard.

Самолетът е бил "Боинг" 787-8 и е излетял от летището в 13:38 ч. местно време. На борда е имало 53-ма с британско гражданство, 169 с индийско, седем с португалско и един пътник с канадско гражданство.

В момента тече спасителна операция, на мястото на инцидента има линейки и спасителни екипи. Пожарникарите се опитват да потушат пожара.