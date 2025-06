Индийският премиер: Трагедията в Ахмедабад не може да се опише с думи

Индийският премиер Нарендра Моди каза, че самолетната катастрофа в гр. Ахмедабад е неописуема трагедия, "потресла и натъжила" обществото, предаде новинарска агенция ПТИ.

Премиерът посочи, че е в контакт министрите и всички власти, които работят за оказване на помощ на пострадалите.

"Случилото се в Ахмедабад ни потресе и натъжи. Това е ужасяваща трагедия, която не може да се опише с думи", написа индийският премиер в социалната мрежа "Екс". "В този тъжен час мислите ми са с всички засегнати. Поддържам контакт с министрите и властите, които работят за оказване на помощ на пострdдаталите", добави Моди. The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Самолет "Боинг 787 Дриймлайнер" на авиокомпания "Еър Индия", изпълняващ полет за Лондон, се разби с повече от 200 души на борда близо до летището в Ахмедабад, малко след излитането. Индийските сили на реда все още не са уточнили колко са жертвите, но потвърдиха, че самолетът се е разбил в общежитие за лекари.