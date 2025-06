Най-малко четирима души са загинали в Сан Антонио в американския щат Тексас, десетки спасителни акции са били извършени в града, след като проливни дъждове наводниха магистрали и блокираха шофьори, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Flooding in San Antonio, At least 3 are dead. Numerous cars have been swept away overnight, into this morning. Over 10 inches fell in a 24 hour period. pic.twitter.com/pA9m9zGh1Z — Jonathan  (@JWeber988) June 12, 2025

Пожарната служба заяви, че все още издирва двама души, които са в неизвестност. Сигналите за бедстващи са започнали да пристигат малко преди изгрев слънце, съобщи полицейското управление на Сан Антонио, пише БТА. 410 at I-35 on the NE side is SHUT DOWN due to HIGH WATER #SanAntonio pic.twitter.com/G1FNXt876Z — Alex Gamez (@AlexGamezTV) June 12, 2025 NORTHEAST SIDE FLOODING: Aerial shots of the aftermath of the massive flooding early Thursday morning that swept away at least 13 vehicles into Beitel Creek near Loop 410.



LASTEST: https://t.co/xeMNH1lY96 pic.twitter.com/CYMOKlrKQF — News 4 San Antonio (@News4SA) June 12, 2025