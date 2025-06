Извлякоха насила американски сенатор от пресконференция (Видео, снимки)

Американският сенатор от опозиционната Демократическа партия Алекс Падила от Калифорния е бил насилствено отстранен от охраната на пресконференция, провеждана днес в Лос Анджелис от министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Падила се е включил по време на първоначалните коментари на Ноем пред репортерите и се опитал да зададе въпроси на министъра. След това е бил задържан от охраната и изведен от залата. Докато го извеждали, той продължил да извиква коментари относно репресивните мерки на администрацията по отношение на имиграцията и твърденията на министъра.

Алекс Падила е бил отведен в коридора, съобщи пред CNN източник от правоохранителните органи. Сенаторът е бил принуден да коленичи, а след това е бил физически избутан на земята от полицаите. След това бил окован с белезници от униформени полицаи от ФБР.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че е разговаряла с Падила, след случката.

„Имахме чудесен разговор. Седнахме и разговаряхме 10-15 минути за операциите в Лос Анджелис, за някои дейности на Министерството на вътрешната сигурност, и мисля, че беше много продуктивно", каза Ноем пред репортерите след пресконференцията.

„Бих искала той да се беше представил и да ни беше казал кой е и че иска да говори. Не мисля, че подходът му беше подходящ", добави Ноем. If they can handcuff a U.S. Senator for asking a question, imagine what they will do to you. pic.twitter.com/cHmK5KZIVF — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 12, 2025

На въпроса защо реакцията е била да изведат Падила насила, Ноем отклони въпросите към правоохранителните органи, казвайки: „Но ще кажа, че хората трябва да се представят, преди да започнат да се нахвърлят върху други хора по време на пресконференции."

По-късно самият Падила заяви, че е задавал въпрос, когато е бил изведен от пресконференцията на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем в Лос Анджелис в четвъртък.

„Седях там спокойно. В един момент имах въпрос и започнах да го задавам. Почти веднага бях изведен насила от залата. Бях притиснат на земята и ми бяха поставени белезници", коментира сенаторът.

И добави, че не е бил арестуван или задържан.

„Ако така тази администрация реагира на сенатор, който задава въпрос, можете само да си представите какво правят с фермерските работници, готвачите, дневните работници в общността на Лос Анджелис, в цяла Калифорния и в цялата страна", посочи още той. United States Senator Alex Padilla was representing the millions of Californians who are demanding answers to this Administration's actions in Southern California.



This is a shameful and stunning abuse of power.pic.twitter.com/ODTNb92JE4 — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 12, 2025

Полицейското управление на Лос Анджелис е извършило над 80 ареста по време на протестите срещу имиграционната политика на президента Доналд Тръмп в сряда.

Губернаторът на Тексас Грег Абът разпореди в четвъртък над 2000 полицаи от Тексаския департамент за обществен ред и над 5000 войници от Тексаската национална гвардия да бъдат разположени в целия щат, за да подпомогнат местните правоохранителни органи в отговор на протестите срещу Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ и да поддържат законността и реда, според съобщение за медиите от офиса на губернатора.

Администрацията на Тръмп пък заведе още едно дело срещу политиката на Ню Йорк за предоставяне на убежище в четвъртък, като твърди, че законът на щата, забраняващ арестуването на имигранти без документи в съда, пречи на федералните имиграционни агенти да си вършат работата.

Тръмп допълнително засили напрежението с Калифорния, като днес подписа набор от резолюции за отмяна на забраната за продажбата на нови автомобили с бензинови двигатели от 2035 г.

„Има желание за мирна съпротива, но според мен това е и подходящият отговор, особено в момент, в който се правят опити да се внесе хаос и разделение в страната ни", заяви кметът на Чикаго Брандън Джонсън.

Прокурорът на САЩ за Централния окръг на Калифорния обеща, че федералните прокурори ще бързо възстановят справедливостта спрямо протестиращите, които нарушават закона в Лос Анджелис.

Висши служители на Министерството на правосъдието призоваха федералните прокурори в цялата страна да следят за опити за възпрепятстване или бунтове по време на протестите срещу Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ.