Семейство с три деца, заминаващо за Лондон за по-добър живот, загинало при самолетната катастрофа в Индия

Семейство с три деца загина при самолетната катастрофа близо до летището в индийския град Ахмедабад. В публикации в социалните мрежи се разпространи историята на Пратик Джоши и съпругата му д-р Коми Вяс.

"През последните шест години Пратик Джоши живееше в Лондон. Професионалист в областта на софтуера, той отдавна мечтаеше да изгради по-добро бъдеще в чужбина за съпругата си и трите им малки деца, които бяха останали в Индия", разказва потребител във Фейсбук.

"След години на планиране, работа с документи и търпение тази мечта най-накрая се сбъдва. Само преди дни съпругата му, д-р Коми Вяс, медицински специалист, подаде оставка от работата си в Индия. Куфарите бяха опаковани, сбогуването - казано, бъдещето - в очакване", разказва той.

"Тази сутрин и петимата, изпълнени с надежда, вълнение и планове, се качиха на полет 171 на "Еър Индия" за Лондон. Направиха си тази снимка селфи и я изпратиха на роднините си. Еднопосочно пътуване, за да започнат нов живот. Но така и не успяха да стигнат. Самолетът се разби. Никой от тях не оцеля", допълва потребителят.

"За няколко мига мечтите на цял един живот се превръщат в пепел. Брутално напомняне, че животът е ужасяващо крехък. Всичко, което изграждате, всичко, на което се надявате, всичко, което обичате, виси на косъм. Затова, докато можете, живейте, обичайте и не чакайте щастието да започне утре", призовава той.

Друга публикация в социалните мрежи относно трагичния инцидент гласи: "Сърцераздирателни новини за нашата общност в Дерби. С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Пратик Джоши и неговото семейство. Те са били на борда на полета на "Еър Индия", който трагично се разби край Ахмедабад. Съпругата и децата на Джоши се бяха преместили от Индия, за да се присъединят към него и да започнат новия си живот тук, в Дерби. Мислите ни са с техните близки в този изключително труден момент."

Британец се смята за единствен оцелял засега в смъртоносната катастрофа. Той се е свързал с близките си по телефона и е казал, че е добре.