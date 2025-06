Оковаха с белезници и повалиха на земята американски сенатор (Видео, снимки)

Американският сенатор от Демократическата партия Алекс Падила е бил насилствено отстранен от пресконференция, проведена от министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем в Лос Анджелис.

Ноем е представяла на журналисти последните данни за прилагането на имиграционния закон в района, което доведе до близо седмица протести в града, когато сенатор Падила я прекъснал и започнал да крещи въпрос към нея.

След като е бил изведен от стаята, калифорнийският сенатор е повален на земята и окован с белезници от федерални агенти, предаде Би Би Си.

Американският сенатор от Демократическата партия Алекс Падила Снимка: Ройтерс

Отстраняването на Падила предизвикало осъждане и от двете страни на парламента, като колегите му сенатори нарекли ареста шокиращ и „отвратителен позор", а администрацията на Тръмп - „неуважително политическо представление".

„Аз съм сенатор Алекс Падила", казал той, докато се е конфронтирал с властите. „Имам въпроси към секретаря!"

Ноем, която е говорела за имиграцията и протестите в Лос Анджелис, продължила да се обръща към репортерите, докато сенаторът е бил изведен от залата.

От офиса на Падила съобщават, че той е бил „принуден да легне на земята и окован с белезници" от федерални агенти, когато се е опитвал да зададе въпрос на секретаря, и добавят, че в момента не е задържан.

Министерството на вътрешната сигурност заяви, че Падила е участвал в „неуважително политическо представление" и че Ноем се е срещнала със сенатора след брифинга.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас нарече инцидента „абсолютно отвратителен и възмутителен", добавяйки, че „насилствените атаки на администрацията на Тръмп срещу Лос Анджелис трябва да спрат".

Падила казал пред репортери, че вече е във федералната сграда за предварително насрочена среща. Той заявил, че е посетил брифинга на Ноем, защото той и колегите му са получили „малко или никаква информация в отговор" на няколко запитвания, свързани с имиграцията.

Падила, син на мексикански имигранти, е най-високопоставеният демократ в подкомисията по гранична сигурност и имиграция на Сената.

„Дойдох на пресконференцията, за да чуя какво има да каже, за да видя дали мога да науча някаква нова допълнителна информация", казва той.

„Ако Министерството на вътрешната сигурност отговаря по този начин на въпрос на сенатор, можете само да си представите какво правят със селскостопанските работници, с готвачите, с чистачите в общността на Лос Анджелис, в цяла Калифорния и в цялата страна."

Той призовава американците в цялата страна да „продължат мирно да протестират" срещу администрацията на Тръмп и нейната политика.

В изявление на DHS се казва, че Падила не се е представил и не е носил значката на сенатора на дрехите си, така че служителите са го сметнали за нападател.

Видеозапис от инцидента показва как Падила казва, че е сенатор, докато е избутван от стаята.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призовава ръководството на републиканците в Конгреса да осъди задържането на Падила.

„Ако могат да сложат белезници на американски сенатор, защото е задал въпрос, представете си какво ще направят на вас", написа Нюсъм в социалните мрежи.

If they can handcuff a U.S. Senator for asking a question, imagine what they will do to you. pic.twitter.com/cHmK5KZIVF — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 12, 2025

Но Белият дом обвини калифорнийския сенатор, че е нахлул на пресконференцията, и заяви, че той „се е развикал и се е нахвърлил на секретар Ноем".

„Падия не искаше отговори, той искаше внимание", казва Абигейл Джаксън, говорител на Белия дом. „Падия злепостави себе си и избирателите си с този незрял, детски театрален номер – но е показателно, че демократите са по-раздразнени от Падия, отколкото от жестоките безредици и нападенията срещу правоохранителните органи в Лос Анджелис."

Бившият вицепрезидент и опонентка на Тръмп, Камала Харис, също критикува хода и заяви, че калифорнийският сенатор се опитва да получи отговори за своите избиратели относно продължаващите имиграционни акции в щата.

United States Senator Alex Padilla was representing the millions of Californians who are demanding answers to this Administration's actions in Southern California.



This is a shameful and stunning abuse of power.pic.twitter.com/ODTNb92JE4 — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 12, 2025

„Сенаторът на САЩ Алекс Падила представляваше милионите калифорнийци, които изискват отговори на действията на тази администрация в Южна Калифорния", написа тя в "Екс". „Това е срамна и потресаваща злоупотреба с власт."