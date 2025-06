Поне 11 са вече загиналите, а няколко са в неизвестност след наводненията в Сан Антонио (Видео, снимки)

Най-малко единайсет души са загинали в Сан Антонио, Тексас, след проливни дъждове. Има хора в неизвестност.

Пожарната служба е изпратила полицейски кучета и е поискала допълнителна помощ от щатски градски сили за търсенето и спасяването на изчезналите, съобщи "Би Би Си".

Според уебсайта на града до петък следобед служителите са извършили повече от 70 спасителни операции във водата. Най-малко четирима от спасените са откарани в болници с леки наранявания, съобщава CBS.

Идентифицирани са трима от загиналите при наводненията - Марта де ла Торе Рангел, Матю Анхел Туфоно и Виктор Мануел Масиас Кастро.

Те са били блокирани в колите си в близост до квартал Перин Бейтел около 05:00 ч. местно време след проливния дъжд в четвъртък сутринта, когато водата е придошла, съобщава CBS.

Една от жените, Анжел Ричардс, разказва пред филиала на CBS KENS 5, че съпругът ѝ, Стиви, отивал на работа, когато се обадил да каже, че е попаднал в наводненията.

Кметът на Сан Антонио Рон Ниренберг изрази съболезнованията си към семействата на жертвите на наводненията.

„Сърцата ни са със семействата на тези, които загубихме от внезапните наводнения тази седмица, и със семействата, които продължават да търсят своите близки", заяви Ниренбърг на X.

Хоакин Кастро, представител на Демократическата партия в Камарата на представителите от Сан Антонио, нарече определи случилото се като трагедия.

„Молитвите ми са със семействата и близките на жертвите на внезапните наводнения от тази седмица", заяви той в X. UPDATE: 11 are confirmed dead and several still missing after Thursday’s flooding in San Antonio, hitting the West Side and Northeast Side—near Loop 410 and Perrin Beitel. Heavy rains (up to 7 inches) swept away 15+ vehicles, with SAFD rescuing dozens but struggling to locate all… pic.twitter.com/SqONw4IPW4 — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) June 13, 2025

„Сан Антонио винаги е заедно, когато се случи трагедия, и ние ще продължим да го правим, докато нашата общност скърби за тази загуба."