Заловиха заподозрения за убийството на депутат от Минесота. 57-годишният Ванс Болтър простреля и сенатор, който също е от Демократическата партия.

В колата му бяха намерени манифест и списък с още политически цели.

Picture of Vance Boelter in custody.



📸 @lizcollin pic.twitter.com/xBROdvPaiX — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) June 16, 2025

Депутатът от щатската Камара на представителите Мелиса Хортман беше убита заедно със съпруга си в дома им. Сенатор Джон Хофман и съпругата му са простреляни, но се възстановяват, пише БНТ.

Заподозреният, който се е престорил на полицай, избяга след престрелка с органите на реда.