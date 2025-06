Израел удари Иранското радио и телевизия по време на жив ефир (Видео)

Израел е нанесъл удар по централата на иранското радио и телевизия (ИРИБ), предаде иранската агенция ИРНА.

След израелския удар телевизията прекъсна предаване на живо, отбелязва Асошиейтед прес.

Час по-рано Израел издаде предупреждение за евакуация на района на иранската столица, където се намират телевизионните студия. Video of Israeli attack to IRIB (the government TV) buildings and studio in Tehran while live TV was going on. pic.twitter.com/E14nHCS9b4 — Mehdi H. (@mhmiranusa) June 16, 2025

ИРИБ "е на път да изчезне", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац след призива на израелските въоръжени сили към жителите на Техеран, в който те бяха предупредени да напуснат района, в който се намира централата на институцията, предаде Франс прес.

"Мегафонът на иранската пропаганда и подстрекателство е на път да изчезне. Евакуацията на жителите от околностите започна", подчерта Кац.

По-рано израелската армия предупреди, че ще нанесе удари в района, насочени срещу "военна инфраструктура, принадлежаща на иранския режим".

"Граждани на Техеран за вашата собствена сигурност ако обичате напуснете зоната на трети район", призова Авишай Адрае, говорител на израелската армия в съобщение, публикувано в "Телеграм" на персийски език. То беше придружено от карта, на която районът е показан в червено. IRIB building. pic.twitter.com/UjUdkN28rD — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) June 16, 2025

Третият район на Техеран е елитен квартал на иранската столица, в който се намира голяма сграда на полицията и централата на ИРИБ. В района се намират също така посолствата на Катар, Оман и Кувейт, офис на Международната организация по миграция (МОМ) на ООН, офис на АФП и няколко болници.