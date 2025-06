Целият женски отбор на САЩ по акробатика бе поканен от президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет, след като спечелиха 15 медала на Световната купа по акробатика в Бургас.

Това обявиха от Белия дом. Администрацията на Тръмп разпространи и снимки от срещата.