Войната между Израел и Иран: Кой какво постигна в първите пет дни

В петък, когато Израел нанесе удари преди зазоряване върху Иран, при които бяха поразени над 100 цели, включително ядрени съоръжения и ракетни обекти, и бяха убити висши военни командири и учени. Това нападение даде началото на ескалираща поредица от престрелки, което породи опасения за по-широка и опасна регионална война.

От началото на военните действия жилищни райони в двете страни са подложени на смъртоносни удари. Към понеделник иранското министерство на здравеопазването съобщи, че 224 души са загинали, а 1277 са ранени; докато официални израелски източници твърдят, че 23 цивилни са загинали, а близо 60 са ранени, пише "Гардиън".

Какво удари Израел?

Ядрени съоръжения

Операцията на Израел включваше удари по иранските обекти за обогатяване на уран в Натанз и Фордо, както и по съоръжение за преработка на уран в Исфахан.

Видеоматериал, публикуван в интернет в петък, показва последиците от експлозията в Натанз - най-значимото иранско съоръжение за обогатяване на ядрено гориво. Natanz Where Iran,s nuclear facility is located right after attack . pic.twitter.com/dBgKL0q6yQ — Hafsah H Malik (@TrascciaAlta88) June 14, 2025

Сателитни снимки показаха щети по електрическата подстанция, която захранва централата, и по надземната пилотна инсталация за обогатяване на гориво, в която са разположени стотици центрофуги. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви в понеделник, че „няма данни за физическа атака" срещу подземната част на обекта.

Спътникова снимка показва ядреното съоръжение в Натанз в Иран след въздушен удар Снимка: Ройтерс

Ядрено съоръжение в Натанз

Четири сгради са повредени в Исфахан, съобщи МААЕ в понеделник, като добави, че във Фордо, който е дълбоко погребан под планина, не са забелязани никакви щети.

Военни обекти

Израел твърди, че е унищожил 120 ирански ракетни установки земя-повърхност, което представлява една трета от общия запас на режима, и заяви в понеделник, че има „пълно въздушно превъзходство в небето над Техеран". Освен това е поразила обекти за разработване и производство на ракети. В миналото Израел е преувеличавал твърденията си за военни успехи, които не могат да бъдат проверени.

Съобщава се за удари по военни бази в Бид Канех, Керманшах и Парчин, както и по летища в Машхад, Мехрабад и Табриз, където е бил ударен и ракетен комплекс. Сателитна снимка показва военното съоръжение Бид Канех в Иран Снимка: Ройтерс Спътникова снимка показва повреденото ракетно съоръжение Керманшах в Иран Снимка: Ройтерс

Енергийни обекти

Израел е поразил енергийни обекти, включително съоръжения за преработка на газ в Южен Парс, най-голямото находище на природен газ в света, резервоари за съхранение в Рей на юг от Техеран и склад за гориво в Шахран в северната част на столицата, където на кадри от неделя се вижда как от обекта се издигат огромни огнени кълба. Дим се издига след израелските удари в Керманшах Снимка: Ройтерс

Техеран нанася удари

Израел бомбардира иранската столица от петък насам и заяви, че само в събота вечерта е атакувал 80 обекта в града, включително иранското министерство на отбраната. Пожар гори в газовото находище Южен Парс Снимка: Ройтерс

Ударени са няколко жилищни сгради, включително комплекси за военни командири, в резултат на което е загинала голяма част от висшия ешелон на иранското военно командване.

Кадри от охранителни камери показват две от експлозиите по време на първата вълна от нападения в петък.

Какво удари Иран?

Ирански ракети са поразили израелски обекти, включително Тел Авив, Бат Ям, Хайфа, Реховот, Бней Брак, Петах Тиква и Тамра. Изглед към градския пейзаж след израелските удари в Техеран Снимка: Ройтерс Ракети в небето над Тел Авив Снимка: Ройтерс

В ранните часове на неделната сутрин кадри от безпилотен самолет запечатаха последиците от ракетен удар в Бат Ям, близо до Тел Авив, на средиземноморското крайбрежие на Израел.

Кадри от камери за видеонаблюдение и дронове запечатаха момента, в който иранска ракета удря жилищен комплекс в Петах Тиква, източно от Тел Авив, в понеделник, както и последиците от удара.

Израелските ограничения за докладване ограничават възможността да се прецени какви щети са нанесени на стратегически обекти, ако изобщо са нанесени такива, а при предишни обмени Израел е свел до минимум ефективността на иранския ракетен обстрел.