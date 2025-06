"В името на благородния Хайдар, битката започва. Това написа в своя публикация в "Екс" иранският аятолах Али Хаменей. به نام نامی #حیدر، نبرد آغاز می‌گردد

علی با ذوالفقار خود، به #خیبر باز می‌گردد#الله_اکبر pic.twitter.com/yGYrXUDGoK — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 17, 2025

Хайдар е име, често използвано за Али, когото шиитските мюсюлмани считат за първия имам и наследник на пророка Мохамед.

Иранският лидер също публикува в своя англоезичен акаунт в X.