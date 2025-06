Първите морски паяци, живеещи от метан, са открити да пълзят по океанското дъно

Учени твърдят, че са открили три неизвестни досега, неназовани вида морски паяци край западното крайбрежие на САЩ. Те може би се съюзяват с бактерии, за да се развиват благодарение на газ, изпускащ се от морското дъно в слабо проучени морски местообитания, известен като метан. Той се просмуква на хиляди фута под повърхността на океана.

Задържащият топлината метан може би е най-известен с опасностите, които представлява за хората и земната атмосфера, но в тъмните дълбини на океана парниковият газ е храна за някои от най-мистериозните същества в света, показват нови изследвания.

Бактериите заемат място върху екзоскелетите на паяка, а в замяна микробите превръщат богатите на въглерод метан и кислород в захари и мазнини, които паяците могат да ядат, според проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Точно както бихте яли яйца за закуска, морският паяк приема всички тези бактерии за храна", казва Шана Гофреди, професор и председател на катедрата по биология в Лос Анджелис и главен изследовател на изследването. "Тази уникална хранителна стратегия никога преди не е била наблюдавана при морските паяци", допълва тя, предаде Си Ен Ен.

Други видове морски паяци имат повече общи черти със своите сухоземни събратя, използвайки големи тръбовидни зъби, за да улавят, обездвижват и изсмукват течностите от мекотелесна плячка, като медузи, обясни Гофреди. Но лабораторни наблюдения на новооткрития вид, част от рода Sericosura, разкриха, че им липсват необходимите способи за улавяне на плячка, което ги кара да събират бактерии, захранвани от метан, от собствените си тела.

Възможно е паяците и бактериите, които пътуват с тях, да играят ключова роля в предотвратяването на достигането на метан до земната атмосфера, според Гофреди.

„Въпреки че дълбокото море ни се струва наистина далеч, всички организми са взаимно свързани. Въпреки че са малки, тези животни имат голямо влияние върху средата", казва Гофреди.

Светлината от слънцето не достига до дълбоководната екосистема, където се намират новоописаните видове паяци Sericosura.

"За да оцелеят в тази тъмна среда, бактериите са еволюирали да използват химикали вместо слънчева светлина за набавянето на енергия", обясни морският биолог Никол Дубилие, професор и директор на катедрата по симбиоза в Института за морска микробиология „Макс Планк" в Германия.

"След като морски обитател умре, тялото му потъва на дъното и се заравя", казва Дубилие. "В процеса на разлагане се отделя метан, който излиза под формата на мехурчета. Бактериите, които се хранят с метана, се прикрепят към морските животни, за да останат сред мехурчетата", пояснява тя.

Чрез анализ на изотопи в тъканите на паяците, учените установили, че бактериите не просто са се придвижвали с осемкрак приятел, а са били и изяждани.

„Това е истинската красота на симбиозата между двете: бактериите получават перфектни условия за живот с всичко необходимо", казва Дубилие. „Дори 80% от популацията да бъде изядена от паяците, си струва 20% да оцелеят и да се размножават."

Въпреки че тези видове Sericosura са първите морски паяци, за които се разбира, че се хранят с микробите, живеещи чрез метан, други дълбоководни животни, като тръбни червеи и гъби, са известни със същата рядка диета, отбелязва Дубилие.