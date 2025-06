8 загинаха след като балон се запали и падна в Бразилия (Видео)

Осем души загинаха при падане на балон в Южна Бразилия, предадоха световните агенции, като се позоваха на местните власти.

Инцидентът е станал в щата Санта Катарина. Тринадесет души са ранени. В балона е имало 21 души. Кадри, разпространени в интернет, показват момента, в който балонът се е подпалил във въздуха над град Прая Гранде, после кошът се е откачил и е паднал, обхванат в пламъци.

Причините за инцидента са неизвестни. Метеорологичните условия са били добри.

Прая Гранде е популярна дестинация за пътувания с барон.