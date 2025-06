Иран атакува US бази в Катар и Ирак (На живо)

Иран изстреля ракети по американската база в Катар, съобщиха "Ал Арабия" и иранската държавна телевизия, която определи операцията като "могъща и победоносна".

Според "Ал джазира" обект на атака са и US базите в Ирак. Си Ен Ен се включи със съобщение за атака по базата "Ал Удейд" в Катар и други американски бази в Ирак.

Информационните агенции Ройтерс и АФП съобщават, че над Доха се чуват експлозии. BREAKING: Iranian retaliation has started.



A number of missiles have been fired from Iran towards a major American base in Qatar. Air defense systems are intercepting missiles above Doha. pic.twitter.com/oSlyr6DX0z — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 23, 2025

В социалните мрежи се появиха видеа на ракети, които прелитат над Доха.

Ракетният удар срещу американски бази в Персийски залив дойде след срещата на иранския външен министър Арагчи с руския президент Владимир Путин днес.

Това се случва, след като по-рано американски медии съобщиха, че Иран се готви да изстреля ракети по американската база в Катар и призоваха американците в страната да се укрият. Великобритания също е призовала гражданите си да намерят прикритие.

В същото време Катар е затворил въздушното си пространство.

В изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция се казва, че Иран е предприел „мощна и разрушителна ракетна атака" срещу военновъздушната база „Ал-Удейд" в Катар в отговор на удара на САЩ по ядрените му съоръжения.

Броят на ракетите, които Иран е използвал, е същият като броя на бомбите, които САЩ са използвали, за да ударят иранските ядрени съоръжения, съобщи секретариатът на Висшия съвет за национална сигурност на Иран. Щатите атакуваха иранския ядрен обект Фордо с 14 супер бомби.

Израелският в. "Джерусалем Пост" съобщи, без да се позовава на източници, че Иран е изстрелял 10 ракети към територията на Катар и 1 към Ирак.

Катарският министър на отбраната заяви, че системата за противовъздушна отбрана е прихванала иранските ракети. От външното министерство на Катар уточниха, че безопасността на всички в базата е осигурена и няма пострадали. Те обявиха атаката като "грубо нарушение на суверенитета на Държавата Катар, на нейното въздушно пространство, на международното право и на Устава на Организацията на обединените нации". Оттам заявиха още, че си запазват правото да отговорят пряко и в съответствие с международното право.

Минути по-късно въздушна тревога беше обявена и в Бахрейн, където затвориха и въздушното си пространство. Там се намира щабът на Военноморските сили на САЩ за Близкия изток.

Американски служител е заявил пред Би Би Си, че Белият дом и Министерството на отбраната са наясно с потенциалните заплахи за военновъздушната база „Ал Удейд" в Катар и ги следят отблизо. 🚨Exclusive : Missiles Over Doha pic.twitter.com/pBinLOmM4p — The Frustrated Indian (@FrustIndian) June 23, 2025

Министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн са в Ситуационната зала, съобщи пред Си Ен Ен служител на Белия дом.

Малко по-късно в Белия дом е пристигнал и президентът Доналд Тръмп. Очаква се да започне съвет за националната сигурност.

Очаквайте подробности.