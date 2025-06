Експлозии в Техеран след атаката по американски бази в Катар

Експлозии бяха чути тази вечер в северната част на Техеран, съобщи журналист на АФП, намиращ се в иранската столица.

В небето над града се появиха жълти светлини, каквито обикновено се виждат, когато се задейства системата за противовъздушна отбрана, допълни агенцията, цитирана от БТА.

Това става в момент, когато Иран нанесе удар срещу американска база в Катар.