Николай Младенов за Тръмп: Говори категорично с тон, който отговаря на сериозността на ситуацията

Уроци по дипломация от Доналд Тръмп: говори ясно и категорично с тон, който отговаря на сериозността на ситуацията. Ако прецениш, покажи лична емоция, за да засилиш ефекта от това, което казваш. "Восток - дело тонкое". Това пише в своя фейсбук публикация бившият министър на външните работи Николай Младенов. Уроци по дипломация от Доналд Тръмп: говори ясно и категорично с тон, който отговаря на сериозността на ситуацията. Ако... Публикувахте от Nickolay Mladenov в Вторник, 24 юни 2025 г.

Към поста си той е прикачил видео от изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той казва, че вярва, че Иран все още е отдаден на мира.