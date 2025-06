Тръмп показа съобщение, в което Рюте го поздравява за "решителните действия" в Иран (Снимки)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува скрийншот от съобщение на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа "Трут соушъл". В него ръководителят на алианса го поздравява за "решителните действия" в Иран и за това, че е накарал всички съюзници от НАТО да се съгласят да отделят поне по 5 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Поздравявам Ви и Ви благодаря за решителните действия в Иран, които бяха наистина изключителни и нещо, което никой друг не се осмели да направи. Това прави всички нас по-сигурни", гласи съобщението, изпратено от Рюте.