Европа изнемогва от горещини, а Южна Америка трепери от студ (Видео, снимки)

Докато Европа и Северна Америка изнемогват от горещини, хората в Южна Америка също се борят с екстремно време, но от другия край на спектъра - с внезапно застудяване, отбелязва агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Във вторник в Буенос Айрес местните жители извадиха шалове, пухени якета и вълнени шапки, а слана покри автомобилите рано сутринта.

Във вторник в Буенос Айрес заваля сняг Снимка: Twitter/@cirosalla

Температурите в града паднаха под нулата, което се случва рядко дори през зимата в южното полукълбо, където сезоните са обърнати спрямо тези в северното.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW — AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025

„Буквално замръзвам", каза Хуан Мануел Амини, 42-годишен инженер в Буенос Айрес, който носи дебела вълнена шапка и е покрил лицето си, за да се предпази от студа.

Междувременно в Европа Италия забрани работата на открито в някои райони, Франция затвори училищата и част от Айфеловата кула, а Испания потвърди най-топлия юни в своята история.

Във вторник в Буенос Айрес заваля сняг Снимка: Twitter/@cirosalla

Високи температури се регистрират и в северните и средните части на САЩ от края на юни насам.

Във вторник в Буенос Айрес заваля сняг Снимка: Twitter/@cirosalla

По същото време в Аржентина, Чили и Уругвай се очаква застудяването да донесе снеговалежи в някои зони.