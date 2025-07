При стрелба в Чикаго снощи са ранени поне 12 човека (Видео)

Поне 12 човека са ранени при стрелба късно снощи в третия по големина американски град Чикаго, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Властите не са предоставили още допълнителна информация за причините за стрелбата, както и за точния брой на ранените.

Инцидентът е станал при ресторант "Артис" в квартал "Ривър норт" в Чикаго.

Офицерът от чикагското полицейско управление Хулио Гарсия заяви, че органите на реда ще предоставят допълнителна информация, когато бъдат събрани повече данни за случилото се. Районът на стрелбата е бил отцепен от полицията.