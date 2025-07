Смъртоносни наводнения в Тексас взеха 24 жертви, над 20 деца са в неизвестност (Видео, снимки)

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Тексас и взеха най-малко 24 жертви. Голям брой хора са в неизвестност - сред тях и деца, съобщиха агенциите.

На пресконференция снощи шерифът на окръг Кер Лари Лийта каза, че "най-малко 24 души" са загинали, след като само за нощ над щата се изляха 25 см дъжд, което доведе до преливането на река Гуадалупе.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔



These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏 pic.twitter.com/mNGNCPyD6G — Manni (@ThadhaniManish_) July 5, 2025

"Мога да потвърдя, че към момента имаме 24 загинали", посочи шерифът. По-рано беше обявено, че жертвите са 13, пише БТА.

Властите съобщиха, че засега са спасени 237 души, включително 167 с хеликоптер.

Сред изчезналите са над 20 момичета от летен лагер

Сред изчезналите са над 20 момичета от летен лагер. Властите казаха, че броят на загиналите може да нарасне, тъй като спасителните операции все още не са приключили. Този район на САЩ, известен като "алеята на наводненията", е предразположен към подобни бедствия поради тънката си почва.